世界先進3月營收年增27.1% 法人中性看待營運後市

世界先進（5347）3月營收月增16.4%、年增27.1%，第1季營收季增3.4%。符合市場預期；法人機構表示，川普政策反覆，短期股價將呈現跌深反彈，但中美二大國的關稅戰尚未停擺，仍不利經濟後市，因此，對後市營運暫維持中立。

分析師表示，世界先進第1季產能利用率約在70~75%，成長動能來自DDIC，預估單季wafer out約季增10%~12%，ASP為-4~-6%，，並預計將額外認列約占營收2% LTA收入。

第1季客戶需求經過2024年底的庫存調整後，逐步恢復，加上中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為因應關稅不確定性而提前拉貨，帶動出貨量增加。3C的庫存健康，車用、工業用庫存調整仍在進行，預期今年上半年調整完畢，目前訂單能見度約三個月。

整體第1季毛利率約29~31%間，較前一季增加約1個百分點，主要來自產能利用率增加。營業費用率約12%，預估單季每股獲利（EPS） 1.1元。

世界先進受惠供應鏈去中化，陸續接到美系廠商自中國晶圓之轉單，未來國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計國內廠商訂單波動性。

世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，未來將朝高價值和差異化的產品發展，預估2025年全球半導體業將溫和成長，AI仍是產業中最主要成長動能，世界先進也將隨產業而呈現溫和成長，最大變數仍是川普政策，市場預估全年EPS約4.8元。