新麥 要買千張庫藏股

新麥（1580）昨（11）日公告董事會決議買回庫藏股，預計自4月14日至6月13日止，將買回最多1,000張，總金額上限達20億元，買回區間訂在每股90元至160元，若股價低於區間下限，仍將持續執行買回。新麥表示，本次庫藏股買回計畫主要為維護公司信用及股東權益，本次庫藏股占已發行股數1.99%。

新麥日前公布3月營收4.14億元，年增29％，創近三個月以來新高，首季累計營收為10.89億元，年增15.5％。

新麥烘焙設備主要出口自中國或歐洲，新麥日前表示，未來將深化大陸市場與知名連鎖品牌合作，美洲市場則強化超市訂單，積極參展增加曝光。