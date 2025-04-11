振大環球、南良 拚分散布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

面對美國總統川普針對貿易夥伴推動「對等關稅」政策，國內紡織業者迅速啟動應變機制。振大環球（4441）強調，目前所有美國訂單皆照常出貨，未見砍單潮，部分客戶甚至提前拉貨，並已著手考察三個具關稅優勢的潛力國家，以強化產線布局彈性；而南良則啟動「分散市場」與「避稅加工」雙策略，積極深耕非美國市場、同步維持轉口加工機制，確保中長期接單穩定成長。

振大環球表示，美國宣布對貿易夥伴實施對等關稅以來，主要客戶針對所有已下的訂單均正常生產及出貨，沒有客戶砍單，亦有部分客戶要求提早出貨。公司經營團隊秉持過去到過三大洲九個國家的應變經驗，目前已鎖定三個對美關稅相對優勢的國家考察布局，客戶表示肯定與支持，期對未來接單及產區搭配會更有彈性。

延伸閱讀

川普關稅衝擊！彭博估Switch 2、PS5恐大漲3成 這產業受創最重

美國關稅戰震撼全球 川普再發文嗨喊「做得非常好」：進展迅速

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

相關新聞

餐飲業 掀吃到飽大戰

路易莎（2758）宣布全力進擊自助餐市場，董事長黃銘賢昨（11）日表示，未來餐飲市場是自助餐的天下，明年底旗下餐飲吃到飽...

振大環球、南良 拚分散布局

面對美國總統川普針對貿易夥伴推動「對等關稅」政策，國內紡織業者迅速啟動應變機制。振大環球（4441）強調，目前所有美國訂...

新麥 要買千張庫藏股

新麥（1580）昨（11）日公告董事會決議買回庫藏股，預計自4月14日至6月13日止，將買回最多1,000張，總金額上限...

興櫃一周回顧／映智勁揚逾7% 居冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情失色，不僅下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌11.5...

杭特、天鉞電轉機浮現

安控族群杭特（3297）、天鉞電營運現轉機氣息，天鉞電今年積極開拓電子鎖新客戶，加上自有品牌SecuFirst與ALC營...

91APP 第1季營收攀新高

全方位零售解決方案SaaS業者91APP*-KY（6741）昨（11）日公布3月營收，單月合併營收1.38億元，月增4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。