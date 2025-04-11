振大環球、南良 拚分散布局

面對美國總統川普針對貿易夥伴推動「對等關稅」政策，國內紡織業者迅速啟動應變機制。振大環球（4441）強調，目前所有美國訂單皆照常出貨，未見砍單潮，部分客戶甚至提前拉貨，並已著手考察三個具關稅優勢的潛力國家，以強化產線布局彈性；而南良則啟動「分散市場」與「避稅加工」雙策略，積極深耕非美國市場、同步維持轉口加工機制，確保中長期接單穩定成長。

振大環球表示，美國宣布對貿易夥伴實施對等關稅以來，主要客戶針對所有已下的訂單均正常生產及出貨，沒有客戶砍單，亦有部分客戶要求提早出貨。公司經營團隊秉持過去到過三大洲九個國家的應變經驗，目前已鎖定三個對美關稅相對優勢的國家考察布局，客戶表示肯定與支持，期對未來接單及產區搭配會更有彈性。