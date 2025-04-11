餐飲業 掀吃到飽大戰

路易莎（2758）宣布全力進擊自助餐市場，董事長黃銘賢昨（11）日表示，未來餐飲市場是自助餐的天下，明年底旗下餐飲吃到飽的家數將來到十家。不僅路易莎大動作搶進吃到飽餐飲市場，國內二大吃到飽霸主饗賓集團和漢來美食（1268）今年也都加快展店計畫，龍頭王品（2727）的吃到飽品牌也不落人後，積極搶占市場版圖。

饗賓集團目前有五大吃到飽品牌，包括饗食天堂11間、饗饗二間、旭集五間、果然匯五間、小福利四間、饗A Joy一間，合計28間吃到飽門店，今年預計buffet將展店五間，其中旭集二間、饗食天堂一間。

漢來美食旗下有二大buffet品牌「漢來海港」、「島語」，其中，「島語」開幕一年半以來，持續高朋滿座，平、假日皆是一位難求，今年預計一口氣將開出四家店，高雄、台中、台北共三家，另有一家由桃園「漢來海港」改裝成為「島語」。其中高雄漢神「島語」將在8月開出，台北大巨蛋店則是傳出將於今年底開幕，台中店則有望進駐台中「漢神洲際購物廣場」。

王品旗下的二個吃到飽品牌「肉次方」、「和牛涮」一向是品牌前段班，今年也有展店計畫。「和牛涮」全台有12家店，合計月營收破億元，「肉次方」目前有八家店，今年亦可望躋身「月營收億元俱樂部」，兩大吃到飽品牌今年預計合計將開三至四家店，將在台北、新竹、嘉義和高雄等地布局。

路易莎目前旗下兩大吃到飽品牌分別是「青焰炭火熟成牛排」、「初泰PIKUL泰無限」，其中，「青焰」已進駐三家飯店，包括新莊凱悅嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗金鬱金香酒店，目標明年進駐十家飯店。「初泰PIKUL泰無限」目前一家店，開幕二個多月來業績亮眼，今年也有持續展店的計畫。

黃銘賢透露，最近很多飯店業來洽談合作事宜，有的飯店業經營餐飲，無論是採購或是人力成本，大都是賠錢在撐場面。但是對路易莎來說，擁有厚實的中央工廠及人才作為後盾，進駐飯店經營自助餐，又少了裝潢建置成本，是很好的結合。