興櫃一周回顧／映智勁揚逾7% 居冠

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情失色，不僅下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌11.5%，表現最強興櫃股由半導體股映智（6563）奪下，單周漲幅來到7.24%。

根據櫃買中心昨（11）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額209.11億元、成交3.53億股、成交26萬筆，因本周交易天數增加，加上4月2日美國總統川普對等關稅內容震驚全球，三項交易數據較前一周大幅增加。

全球風險性資產大失血，中小型股跌幅更重，從個別表現來看，完全沒有漲幅超過一成標的，周線收紅僅14檔，一檔收平盤。

本周漲幅前十強相對不受關稅戰波及，依序為半導體股映智7.2%、電機機械股盛復5.21%、健康及保健食品生產銷售及代工股精華生醫5.2%、醫材股美萌5.06%、生技股因華4.3%、鋼鐵股燁聯2.6%、藝術股帝圖2.5%、自行車供應鏈群利科技1.5%、能源股微電能源1.3%、餐飲股Q Burger漲0.9%。