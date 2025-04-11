萬泰科 實施3,000張庫藏

萬泰科（6190）昨（11）日公告，董事會決議買回庫藏股轉讓員工，預定買回期間為昨日起至6月10日，實際執行日期將於14日開始，預計最多買回自家股票3,000張，買回區間價格為21.7至57元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率達1.83%。以買回最高價57元計算，若買足3,000張，將投資1.71億元。

展望後市，萬泰科董事長張銘烈先前表示，切入人工智慧（AI）伺服器高速線，至少掌握三家美國客戶，目前需求強烈，加上高毛利的低軌衛星與輻照交聯線持續擴大出貨。在泰國持續擴產，合計2026下半年總產能將達到2,000萬米。預估今年資本支出2億元，主要是投資越南與泰國廠。