杭特、天鉞電轉機浮現

安控族群杭特（3297）、天鉞電營運現轉機氣息，天鉞電今年積極開拓電子鎖新客戶，加上自有品牌SecuFirst與ALC營運優於預期，力拚今年獲利優於去年；杭特挾AI新產品出貨，加上近九成市場在台灣，不受關稅戰衝擊，今年力拚轉盈，兩檔昨（11）日均以漲停板收市，成盤面焦點。

杭特3月營收1,582萬元，月增14%、年增24.5%，累計今年第1季營收4,526萬元，年增16.5%。

杭特是成立逾35年的老牌安控廠，針對關稅戰議題，公司表示，沒有產品直接輸美，目前營收八至九成來自台灣，不受關稅戰衝擊，受惠AI需求帶動，相關新品軟體均有AI功能，預期有望帶動平均價格（ASP）提升。外界預期，杭特今年營運具轉機氣息，有望轉盈，4月以來獲特定買盤力挺，短線漲幅達57.5%，昨天收漲停板31.05元，上漲2.8元。

天鉞電去年受惠在歐洲及台灣銷售自有品牌SecuFirst與ALC營運優於預期，加上ODM客戶也趕在節慶上架新產品，出貨量升溫，帶動去年第4季每股純益達0.23元，為八年單季最佳，全年每股純益0.06元，中止連八年虧損。

天鉞電3月營收3,189萬元，月增21%，年增52%，累計今年第1季9,700萬元，年增77.4%。天鉞電日前已公告今年2月自結每股純益0.02元，市場預期，天鉞電今年來自ALC行車紀錄器、Carplay車用多媒體盒熱銷，加上電子鎖成功開拓歐洲客戶，今年營運有望優於去年。