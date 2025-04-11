合晶第2季業績 有望持續增溫

矽晶圓廠合晶（6182）今年首季業績季增近一成，法人認為，在功率元件應用逐漸回溫，以及12吋矽晶圓持續有訂單需求的雙重力道推動下，該公司本季營收表現還有望再增溫。

合晶首季合併營收為22.89億元，季增9.6％、年增16％。去年矽晶圓市況有所修正，合晶年度業績也下滑，不過今年以來，該公司部分功率元件訂單情況有所回溫，估計為車用需求有逐漸開始復甦跡象。

同時，合晶近幾年從8吋產品跨入12吋矽晶圓領域以來，在兩岸都已設有生產據點，由於客戶需求強，現階段均滿載運轉中。目前其在龍潭的12吋月產能約1.5萬片，在大陸鄭州廠一期的12吋月產能則已達2萬片，估計兩者在今年底前的月產能將各自擴至3萬片左右。