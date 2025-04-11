快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

91APP營收／3月1.38億元、月增4.4% 持續擴展零售廣告業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全方位零售解決方案SaaS業者91APP*-KY（6741）公布3月營收，單月合併營收1.38億元，月增4.4%，年增6.22%，為同期新高，累計今年1月至3月合併營收4.12億元，年增10.63％，為歷史單季新高。今年91APP聚焦零售AI賦能與拓展數位廣告市場，上月甫與電通集團展開戰略合作，攜手推動零售媒體創新發展，開啟台灣數位廣告市場的新里程碑。本季持續協助客戶在D2C成長布局，深化「零售X廣告」效益，擴展新業務動能。

91APP以創新技術含量與零售AI「jooii」賦能電通集團媒體服務，打造AI驅動的零售媒體新模式解決方案，獲得客戶認可，目前以美妝品牌類占大宗。品牌藉91APP零售標籤技術與AI智能分析，提供不同客群在意的關鍵字，制定更精細化的溝通策略，觸及高購買意圖潛在客與高價值受眾，並掌握產業即時銷售趨勢。

此外，針對傳統數位廣告數據分析往往停留在表面解讀，無法挖掘如消費行為等更深入洞察的問題，透過91APP技術可獲得更細緻的結案洞察分析，不僅評估廣告成效，更挖掘消費行為趨勢，協助品牌實現更長遠的策略布局與成長。

隨著數位廣告進入RMN新時代，91APP憑藉在零售電商領域深耕十多年的深厚基礎，及獨特市場優勢，在AI賦能下將不斷強化「零售X廣告」的發展動能，接下來重點將持續擴展新廣告業務，並與電通集團深度合作，朝向可精準定向、可直接購買、可追溯成效的零售媒體創新發展，為客戶開創新成長機會。

AI APP 數位廣告

延伸閱讀

14金控第1季獲利1,436億元 台股崩跌影響年減8.6% 富邦金 EPS 3.01元

和泰車3月合併營收年減2% 車市度小月

保瑞3月合併營收年增94%

中鋼3月營收年減10% 葡萄王3月合併營收年減3%

相關新聞

台股下周3檔新股申購 這檔中籤報酬率6成、抽中賺1.7萬元

台股清明節假期後面臨川普關稅震撼彈的衝擊，集中市場下跌1,769.45點，跌幅8.31%，收19,528.77點，櫃買市...

正基法說會／看到拉貨潮 關鍵是「交貨」

無線通訊模組品牌正基（6546）11日舉行法說會，董事長陳明哲表示，目前關稅政策影響，美國客戶端的確有一些拉貨潮效應，關...

泰偉董座楊南平解任

泰偉（3064）昨（10）日公告董事長異動，原董事長楊南平因違反證券交易法案件，投保中心依投保法第10條之1第1項第2款...

群聯3月合併營收月增25％ 衝一年高點

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片暨模組廠群聯（8299）昨（10）日公布3月營收月增逾二成，並站上近12...

中光電3月合併營收月增18%

背光模組大廠中光電（5371）昨（10）日公布3月合併營收30.45億元，月增18.4%，年減4.5%；首季合併營收84...

鈊象3月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結3月稅前盈餘11.97億元，每股稅前盈餘4.24元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。