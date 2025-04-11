91APP營收／3月1.38億元、月增4.4% 持續擴展零售廣告業務
全方位零售解決方案SaaS業者91APP*-KY（6741）公布3月營收，單月合併營收1.38億元，月增4.4%，年增6.22%，為同期新高，累計今年1月至3月合併營收4.12億元，年增10.63％，為歷史單季新高。今年91APP聚焦零售AI賦能與拓展數位廣告市場，上月甫與電通集團展開戰略合作，攜手推動零售媒體創新發展，開啟台灣數位廣告市場的新里程碑。本季持續協助客戶在D2C成長布局，深化「零售X廣告」效益，擴展新業務動能。
91APP以創新技術含量與零售AI「jooii」賦能電通集團媒體服務，打造AI驅動的零售媒體新模式解決方案，獲得客戶認可，目前以美妝品牌類占大宗。品牌藉91APP零售標籤技術與AI智能分析，提供不同客群在意的關鍵字，制定更精細化的溝通策略，觸及高購買意圖潛在客與高價值受眾，並掌握產業即時銷售趨勢。
此外，針對傳統數位廣告數據分析往往停留在表面解讀，無法挖掘如消費行為等更深入洞察的問題，透過91APP技術可獲得更細緻的結案洞察分析，不僅評估廣告成效，更挖掘消費行為趨勢，協助品牌實現更長遠的策略布局與成長。
隨著數位廣告進入RMN新時代，91APP憑藉在零售電商領域深耕十多年的深厚基礎，及獨特市場優勢，在AI賦能下將不斷強化「零售X廣告」的發展動能，接下來重點將持續擴展新廣告業務，並與電通集團深度合作，朝向可精準定向、可直接購買、可追溯成效的零售媒體創新發展，為客戶開創新成長機會。
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