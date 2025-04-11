台股下周3檔新股申購 這檔中籤報酬率6成、抽中賺1.7萬元

台股清明節假期後面臨川普關稅震撼彈的衝擊，集中市場下跌1,769.45點，跌幅8.31%，收19,528.77點，櫃買市場收204.94點，下跌32.44點，跌幅13.67%；雖然不確定因素並未解除，不過，下周將有3檔準上市櫃股將辦理公開申購，以報酬率來看，永鴻生技（6936）中籤報酬率達60.83%最高，若以獲利金額來看，抽中立誠（6597）可望獲利2.1萬元。

台股在4月底前將有3家公司掛牌，包括2家掛牌上櫃、1家掛牌上市；立誠發行價格暫訂為每股110元，公開申購期間為4月14日至16日，承銷張數679張，抽籤日期為4月18日，4月24日掛牌上櫃；以11日興櫃價格131元計算， 若是抽中可望獲利2.1萬元，報酬率19.09%。

永鴻生技每股發行價格暫定為28.01元，公開申購期間為4月16日至18日，承銷張數2,021張，抽籤日期為4月22日，預計4月28日掛牌上市；以11日興櫃價格45.05元計算，若是抽中可望獲利1.7萬元，報酬率60.83%。

築間每股發行價格暫定45元，公開申購期間為4月18日至22日，承銷張數912張，抽籤日期為4月24日，4月30日掛牌上櫃；以11日興櫃價格57元計算，若是抽中可望獲利1.2萬元，報酬率26.66%。

一詮（2486）轉投資陶瓷電路板廠立誠積極搶進RF玻璃基板、半導體先進封裝玻璃電路板應用領域，及矽光子共同封裝光學（CPO）應用，目前在手開發案約20個，預期今年營運目標優於去年。

立誠表示，積極布局半導體應用的TGV／RDL先進封裝領域，今年業績成長可期，並且擴大車用功率元件、光通訊元件及先進封裝玻璃電路板等新產品，預估今年半導體應用占比可達1成，較去年僅個位數百分比大增。

立誠實收資本額2.63億元，主要從事陶瓷電路板之研發、製造及銷售，產品廣泛應用於高功率照明、車用照明、手機閃光燈等領域，主要銷售對象多為韓國及歐美等國際LED封裝模組大廠；去年營收8.67億元，毛利率29.50%，每股純益4.62元。

永鴻生技為永信投控子公司，產銷化學藥物與飼料添加劑等動物產品用藥，開發治療與預防保健的動物用產品；去年營收12.94億元，每股純益2.06元；今年3月營收1.14億元，年增32.6%，累積今年第1季營收3.4億元，年增21.6%。

永鴻生技為台灣首家掛牌上市的動物藥廠；聚焦動物保健、飼料添加劑及寵物保健等三大市場，目標未來5年能成為亞洲前三大動物藥廠；去年合併營收12.9億元，年增7.2%，營業毛利4.4億元，年增23.5%，稅後純益1.36億元，年增49.1%，每股純益（EPS）2.06元。法人預期，今年營收、獲利都將呈兩位數成長。

築間餐飲集團為國內最大的連鎖火鍋品牌，2020年成立，實收資本額4.58億元，品牌展店版圖包含台灣，與香港及日本兩大海外市場，集團擁有13個餐飲品牌，全球總店數接近200家；築間看好直營、加盟雙軌展店，力拚全年台灣總店數雙位數成長，期許營運繼續拚高。

築間去年合併營收57.84億元，創歷史新高紀錄，連續4年全年營收創歷史新高，每股純益4.06元；今年3月合併營收4.06億元，年減12.33%，累計今年第1季合併營收13.4億元，年減8.52%。

築間3月營收表現主要受到門市改裝及營業時間縮減的影響，4月已推出新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，目標上半年開出10間門市，目標在第2季母親節、畢業季等聚餐需求帶動下，營收逐步穩健。