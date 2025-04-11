正基法說會／看到拉貨潮 關鍵是「交貨」

無線通訊模組品牌正基（6546）11日舉行法說會，董事長陳明哲表示，目前關稅政策影響，美國客戶端的確有一些拉貨潮效應，關鍵就在於如何在幾個月內趕出半年要的貨。

陳明哲表示，關稅問題繼續發展當中，現在90天還是緩衝期，但原本在第3季及第4季得訂單需求可能會往前移動，但後續還是等到關稅確定之後，才能把未來幾季及幾年需求看得更清楚，但產業端包含亞洲及歐洲需求都還在成長中。

陳明哲表示，關稅政策以來，客戶電話不斷，尤其是銷往美國市場的產品，包含工業電腦、醫療及自動化設備等，影響多大很難說，但原本5、6、7、8月的交貨都全部要提早，關鍵就在於貨來不來的及出貨，如何在幾個月內趕出半年要的貨，對正基是一個正面的拉貨潮。

從產業市場觀察，陳明哲表示，今年第1季工業和醫療的應用也繼續成長，從AI應用到軍工、自動化，機器手臂和人形機器人等都還是不錯，正基所處的醫療、工業自動化，或是軍工、AI PC的應用都很好。

目前正基都採取輕資產的營運模式，生產都是委外，生產具備彈性，陳明哲表示，目前正基委外生產夥伴生產基地在中國、台灣、越南都有，未來有計劃前進墨西哥，這些都是可能範圍內，但還是開始進行切換。

關稅成本問題，正基指出，目前客戶反應都是先看看再說，9日仍持續出貨美國，目前還沒有看到關稅問題，也尚未討論關稅成本分攤問題。

目前正基直接銷往美國比重不高，至於間接部分，直接加上間接約15%以內，陳明哲表示，例如工業用充電樁應用的客戶銷往客戶，如果是美國設廠影響也不大，而晶片採用美國供應商也可望扣除在關稅以外。