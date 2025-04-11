快訊

追討百萬欠款「身中25刀幾斷頸」陳屍車內 警逮24歲工人速破殺人案

4月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽破5百元優惠縮水 5G還有399方案

西門子西班牙執行長一家5口遊紐約！搭直升機墜機亡 全家最後身影曝

採 SaaS 訂閱制 資安新創「極風雲創」4月15日興櫃掛牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受到數位化、威脅升級、法規強化三大因素影響，資安已經成為企業的ESG風險管理的一環。為企業打造資安雲平台的極風雲創（7826）宣布將於4月15日於興櫃市場登錄買賣，類別為「數位雲端」，是全台首家針對企業採全訂閱制、提供SaaS資安平台服務的業者。

相較於傳統資安，SaaS化平台具備快速部署、彈性擴展、代管代維、即時更新與可稽核等優勢，能大幅降低資安總體擁有成本（TCO），解決企業在資安導入時資源分散、管理複雜的痛點，提升整體效率與合規能力，也讓中大型企業甚至中小型企業都能取得一致的防護水準。

極風雲創提供四大核心產品線與服務，包括應用資安平台即服務、資安智能平台即服務、跨境數位資安平台服務、企業金融科技雲資安服務。全面支援雲端與地端混合場景，提供即時且全面的安全防護。

此外，極風雲創與Cloudflare簽訂策略聯盟，為台商企業提供抵禦全球的應用威脅，與Versa等國際資安領導品牌合作，為企業提供全球級的安全連線、網站加速與境外高安全防護能力，整合7x24資安維運中心（SOC）服務，讓資安從建置轉為持續營運，真正實現「Security as a Service」。

極風雲創與各大電信業者合作建構應用資安雲平台，為諸多企業提供代管代維服務，積極拓展多元產業應用，包括金融、電商、科技製造、醫療等領域。下半年也將複製與台灣電信業者應用資安平台合作的成功案例全力拓展亞太市場。

興櫃 資安 雲端

延伸閱讀

7-ELEVEN寵粉新服務！推「OPEN! PRIMA會員訂閱制」

資服股有望順風前行

中華電信首季攔下逾35億次有害連線 打造AI資安生態圈

扯！教師請假必須在學校 網路資安限制讓新竹老師困擾

相關新聞

泰偉董座楊南平解任

泰偉（3064）昨（10）日公告董事長異動，原董事長楊南平因違反證券交易法案件，投保中心依投保法第10條之1第1項第2款...

群聯3月合併營收月增25％ 衝一年高點

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片暨模組廠群聯（8299）昨（10）日公布3月營收月增逾二成，並站上近12...

中光電3月合併營收月增18%

背光模組大廠中光電（5371）昨（10）日公布3月合併營收30.45億元，月增18.4%，年減4.5%；首季合併營收84...

鈊象3月每股稅前盈餘4.24元

遊戲股王鈊象（3293）昨（10）日公告自結3月稅前盈餘11.97億元，每股稅前盈餘4.24元。

明安3月營收年增31.7% 國產3月合併營收年增11.4%

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（10）日公布3月營收，單月為15.18億元，年增31.7%；累計今年第1季營收達4...

五福3月營收年增16% 寶雅增2.8%

五福旅遊（2745）昨（10）日公告3月營收達7.83億元，年增16.2%；第1季累計營收21.89億元，年增21.52...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。