採 SaaS 訂閱制 資安新創「極風雲創」4月15日興櫃掛牌

受到數位化、威脅升級、法規強化三大因素影響，資安已經成為企業的ESG風險管理的一環。為企業打造資安雲平台的極風雲創（7826）宣布將於4月15日於興櫃市場登錄買賣，類別為「數位雲端」，是全台首家針對企業採全訂閱制、提供SaaS資安平台服務的業者。

相較於傳統資安，SaaS化平台具備快速部署、彈性擴展、代管代維、即時更新與可稽核等優勢，能大幅降低資安總體擁有成本（TCO），解決企業在資安導入時資源分散、管理複雜的痛點，提升整體效率與合規能力，也讓中大型企業甚至中小型企業都能取得一致的防護水準。

極風雲創提供四大核心產品線與服務，包括應用資安平台即服務、資安智能平台即服務、跨境數位資安平台服務、企業金融科技雲資安服務。全面支援雲端與地端混合場景，提供即時且全面的安全防護。

此外，極風雲創與Cloudflare簽訂策略聯盟，為台商企業提供抵禦全球的應用威脅，與Versa等國際資安領導品牌合作，為企業提供全球級的安全連線、網站加速與境外高安全防護能力，整合7x24資安維運中心（SOC）服務，讓資安從建置轉為持續營運，真正實現「Security as a Service」。

極風雲創與各大電信業者合作建構應用資安雲平台，為諸多企業提供代管代維服務，積極拓展多元產業應用，包括金融、電商、科技製造、醫療等領域。下半年也將複製與台灣電信業者應用資安平台合作的成功案例全力拓展亞太市場。