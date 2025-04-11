櫃買中心與 ICE 公司聯名指數專區 正式上線

櫃買中心與ICE集團的ICE Data Indices, LLC（簡稱ICE公司）2024年底簽訂聯名商品授權契約，建立緊密合作關係，已陸續自2025年1月31日起發布「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」及數檔債券指數，相關指數資訊均已揭示於櫃買中心網站「TPEx & ICE聯名指數」專區（官網：https://www.tpex.org.tw/；路徑：首頁\指數\TPEx & ICE聯名指數），並均已授權投信公司著手發行ETF商品，以提供投資大眾更多元化的投資選擇。

櫃買中心為積極響應主管機關開放「主動式ETF」及「被動式多資產ETF」政策，與ICE公司攜手後推出的第一檔指數，即為NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，其中股票指數部分係篩選NASDAQ 交易所市值前十大的上市股票為成分股，債券指數部分則係以美國政府公債且距到期日介於3年至10年者為成分債券，並以股債比7:3的固定權重編製，將做為上櫃被動式多資產ETF的標的指數。

除了平衡型指數外，在編製債券指數方面有超過50年的經驗ICE公司，也研發多檔聯名的債券指數，各指數涵蓋不同的年期、產業分類及信用評等多樣化條件，可滿足投資人不同的投資需求。截至目前已發布兩檔聯名債券指數，相關資訊亦已揭示在櫃買中心「TPEx & ICE聯名指數」專區。

櫃買中心表示，與ICE公司合作的聯名指數，類型包括股票、債券及多資產等，發布聯名指數目的，除可協助指數化商品發展並同時滿足市場需求，更期能朝推動臺灣成為亞洲資產管理中心的目標前進，櫃買中心將秉持服務市場的精神，持續尋找適合的國際夥伴進行合作，提供市場更多元、完整及便捷的服務。