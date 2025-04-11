精剛營收／第1季6.76億元 產品布局得宜、營運穩健成長

精剛（1584）2025年3月自結合併營收2.28億元，較2024年同期成長24.69%，累計今年前三個月營收6.76億元，年增14.03%，公司去年啟用鈦合金真空電弧重熔生產線和自主熔煉技術，效益今年上半年逐步展現，月營收連續六個月穩健成長。

精剛深耕鎳基與鈦基合金產品，廣泛應用於石油、天然氣工業、國防與航太等高端領域，是台灣唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的廠商，在鎳基及鈦基合金高階應用市場居於領先地位；目前主要銷售市場以歐洲為主，並積極拓展美國市場版圖；隨著歐洲地區軍備需求升溫，及美系客戶陸續完成產品認證，將有助精剛在國防與航太領域的營收持續成長。

面對地緣政治格局重組，美國總統川普推動對等關稅政策，市場高度關注其對產業潛在影響程度；若關稅政策能帶來轉單效應，將有利精剛進一步加速切入布局美國市場。因應市場需求與產業升級，精剛公司今年同步積極擴充產能，持續強化產線建置，涵蓋精整、二次精煉與熱處理，並提升檢驗量能，公司亦積極提高鈦合金產品占比與加速產品認證，掌握地緣政治衝突下供應鏈重組契機，為全球布局打下堅實基礎。