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榮剛營收／3月10.84億元、月增9.1% 出口稅負無虞

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）3月自結合併營收新台幣10.84億元，月增9.1%，第1季自結合併營收30.36億元。儘管產業環境仍存在不確定性，國際航太、能源與油氣等結構性需求維持強勁，高毛利特殊鋼產品佔比仍占六成，整體接單能見度與市場需求仍具支撐力，接單與出貨均持穩。

針對外界近期對美國關稅的高度關注，榮剛也說明產品屬特殊鋼範疇，依據232條款徵收25%稅率，未重複適用課徵32%對等關稅，有效排除重複課稅風險。隨關稅一體化政策取消豁免，排除其他國家特殊待遇，競爭條件趨於一致，對榮剛具備品質與技術優勢的產品反而更具穩定出海口。

展望未來，榮剛持續擴充產能與技術能力，進一步提升高端鋼材製程與品質穩定性，並持續聚焦於高附加價值市場，靈活應對區域經濟變化，以穩健經營為核心，邁向中長期成長。

榮剛 營收 關稅

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