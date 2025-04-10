捷流營收／3月1.76億元 美國關稅議題有望帶來新商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布3月合併營收1.76億元，受到客戶訂單拉貨排程調整影響，使3月營收較上月微幅減少0.1%，較去年同期減少10.99%；累計第1季合併營收5.37億元、年減4.3%。

捷流表示，3月營收受到部分客戶調整拉貨時程影響，但集團仍積極深化全球業務接單能力，以多樣化工業閥門產品及技術優勢，同時透過旗下台灣土城一、二廠、桃園觀音鑄造廠及中國蘇州廠的產能調配，應對客戶交期要求。

目前，捷流持續在石化、電子、船舶等多元產業中保持良好競爭力，有助於創造集團未來成長表現。

觀察美國關稅議題，捷流認為，有助於促使全球企業重新評估區域設廠策略，而捷流作為提供客戶廠務規劃的專業流體及氣體控制閥門廠商，擁有ISO 9001、ABS、API等多項國際認證，並採多元化產業接單模式，有助於抓住此趨勢帶來的新業務契機。

展望第2季，捷流仍全力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，透過強化針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等需求，提供專業的流體控制解決方案，以滿足各產業客戶的差異化需求。

營收

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