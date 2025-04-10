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德微買回庫藏股 預計買回張數達3000張

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

德微（3675）10日公告董事會決議買回庫藏股，預計買回3,000張，買回區間價格為110元至182元，若以買回最高價格計算，將斥資達5.46億元。

德微指出，擬定買回電期間落在4月11到6月9日，買回張數3,000張，買回區間價格110元到182元，若股價低於區間價格下限，公司將繼續買回。

另外，買回方式是自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為5.48%。

從業績表現來看，德微2025年3月營收2.12億元，月增0.08%、年減13.31%；合計第1季營收6.25億元、年增14.74%，創同期新高。

針對川普政府對台灣施加關稅的影響，法人認為，由於德微產品屬於半導體類別，目前處於豁免狀態，出貨沒有受到影響，依目前能見度，估第2季營收有望逐月增溫，若關稅風暴沒有擴大，加上隨著自有品牌逐步壯大，下半年營運有望優於上半年。

看待產業趨勢，德微強調，在AI配件的興起，帶動靜電保護裝置、低功率損耗之功率元器件需求皆逐步增加，這與公司在2024年下半年時所提出的論點相仿。

展望後市，公司會因應市場之變動、未來市場發展方向與需求，進行產品線調整、降低消費性電子產品的布局，並調整部分產品線。

德微進一步說，關於保護裝置與低功率損耗的功率元器件，公司將強化自動化製程。有鑒於上述的調整、公司在人力需求、電力部分，將有較為明顯減少的趨勢，可使成本在未來幾個月內達到更大的效益。

庫藏股 德微 營收

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