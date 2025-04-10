崇友營收／3月創歷史新高 今年起進入新梯認列潮

崇友實業（4506）10日公告，3月營收6.32億元，年增39.86％，單月創下歷史新高；今年第1季營收15.93億元，年增30.17％，創同期新高。崇友表示，主要受惠於旗下新梯、汰舊換新與維修保養三大業務成長貢獻。

新梯業務方面，崇友指出，多項大型建案訂單於3月順利完工並完成認列，包括新北市、台中市、高雄市等地大型集合住宅，以及桃園機場捷運之電梯與電扶梯工程等，均對營收挹注顯著。此外，大同大學與新北市大型集合住宅的汰舊換新業務表現，亦同步帶動新梯(含汰換)銷售金額較去年同期成長64.44％。

維修保養方面，崇友指出，持續受惠於新梯保固期滿後超過八成客戶轉入維保服務的穩定優勢，目前維保台數已突破4.4萬台，帶動維保收入較去年同期增加12.66％，皆係推升3月單月及第1季營收表現亮眼的關鍵。

崇友指出，集團近年積極投入技術升級與服務優化，包括整合AI智能監控系統提升電梯運行效率、以及開發超高速電梯等，同時，公司也強化維保團隊的專業培訓，並提供24小時即時服務，不僅有效滿足市場對高品質電梯的需求，更進一步鞏固崇友在高端市場的競爭力，有助於推升集團接單良好利基。

展望未來，崇友表示，持審慎樂觀看法，隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，加上國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高。

崇友表示，由於新梯業務從接單至營收認列通常需歷時2至3年，2022年至2023年間所累積的大量訂單，預計自今年起陸續進入完工與認列階段，將有效挹注營收，進一步帶動整體營運穩健成長態勢。