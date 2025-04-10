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龍巖2024年「股利0元」 連續3年有賺錢不配息

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
龍巖示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
龍巖示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

龍巖（5530）10日公告，決議不發放股利，這也是龍巖連續第三年有獲利但決議不發放股利。另，龍巖同步發布營收，3月營收5.22億元，年增40.4%；第1季營收11.58億元，年增12.19%，單季營收創近6年同期新高。

觀察龍巖近三年財報，2024年稅後純益16.07億元，年增32.9％，每股稅後純益（EPS）3.83元。2023年每股稅後純益2.88元，2022年每股稅後純益3.16元，儘管3年來都有獲利，不過卻沒有發放股利。

川普關稅政策造成台股近日震盪，其中龍巖在台股血崩首日相對抗跌，引起市場討論，業內指出，因龍巖屬於「純內需」產業，相對不受川普關稅影響，營運相對穩健。

龍巖布局全台，目前陵園共7座，包括新北市三芝白沙灣安樂園、新北市萬里龍巖福田、花蓮龍巖蓮園、桃園龍巖富岡、台中龍巖寶山、嘉義龍巖嘉雲、高雄龍巖安泰，禮儀服務處共13處、追思會所共12館。

針對市場狀況，龍巖指出，老年人口市場規模持續成長，據國家發展委員會中華民國人口推估，去年65歲以上人口達448.9萬人，死亡人口約20.2萬人，2060年65歲以上人口將達750.3萬元，死亡人口約31.9萬元，65歲以上人口成長率約67%。

營收 股利 龍巖

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