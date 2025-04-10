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聯合骨材營收／3月4.85億元創新高、第1季創次高 美國市場將受關稅影響

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聯合骨材（4129）10日公告3月合併營收4.85億元，年成長22.02％，創下歷史單月新高；首季營收12.97億元，年增21.70％，不僅為同期新高，亦是單季次高，逼近去年第4季的歷史高點。

面對美國對等關稅挑戰，聯合骨材表示，美國是全球人工關節骨科醫材的最大市場，公司於美國推廣多年已見成效，近年營收均呈現雙位數成長，營收占比也逐步提高。然而，近期美國關稅政策變動頻繁，原先雙方互免關稅（福祉類產品適用0%稅率），如今轉變為單方面課徵32%關稅，後雖暫時調整為10%，但僅為期90天，仍待進一步談判，尚無定論，對公司營運造成一定困擾。

從第1季銷售地區來看，亞太區（APAC）營收占比40％仍是最高，其次為歐洲、中東及非洲區（EMEA）占比39％，美洲區（AMERICA）占比21％。其中歐洲、中東及非洲區第1季營收增加34％，依舊保持強勁成長態勢，營收占比從去年同期的36％提高至39％，目前EMEA地區最大市場是法國，公司仍持續拓展區域內其他國家，維持成長動能。

亞太區除了台灣之外，日本為超高齡社會，也是聯合積極爭取的市場，目前已與當地經銷商合作，預期今年將有顯著的營收貢獻。

美國市場方面，不論最終關稅比例為何，皆將對美國市場的銷售毛利率產生影響。由於美國屬公司高毛利市場，產品成本與售價差距顯著，後續公司將透過營收成長及費用調控的方式，使整體影響維持在可控範圍內。另一方面，目前美國營收占整體比重約二成，市場預期此次美國關稅政策變動對公司整體獲利的影響有限。

聯合骨材表示，仍將持續於美國推出新創產品，預計今年仍有多項產品將取得FDA許可於美國上市，包含Modular Revision Hip及Press-Fit Patellar Knee等植入物醫材，期望持續深耕美國市場並進一步帶動集團整體業績表現。

營收 關稅

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