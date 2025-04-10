萬達寵物營收／3月2.5億元年增10.9％ 今年挑戰150間門市

萬達寵物（6968）10日公布3月營收2.5億元，年增10.9％，首季累計營收7.8億元，年增10.6％。

萬達寵物表示，憑藉精準商品戰略、門市擴張攻勢與數位布局深化，萬達寵物正以全面升級的經營模式，穩固市場領先地位，並進一步擴大市占率。

數位經營方面，萬達寵物指出，旗下數位平台「寵速配」與「寵日配」營收年增1.6倍，展現數位轉型成效。此外，透過消費場景延伸、外送系統優化、會員智能購買提醒，萬達寵物大幅提升用戶黏著度與轉換率，並透過商品品項擴增，配送效率強化，實現30分鐘即時送達，全面搶占快商務市場。

展望2025年，萬達寵物表示，將啟動更大規模的市場擴張，全年目標新增20間門市，挑戰150間門市，推動全台布局再升級。展店紅利將同步拉升品牌影響力、市占率與獲利能力，透過精準商品組合、數位生態圈進化、全場景購物體驗深化，推升營運表現至全新高度，強勢穩固產業龍頭地位。