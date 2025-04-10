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上奇營收／3月4.72億元 年月雙增、雲服務展強勁動能

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）10日公布，3月合併營收達4.72億、月增23.8%、年增1.5%，合併前3月營收為12.74億，年減2.3%。上奇團隊表示，3月營收中，雲端服務占整體比重達34%，其中以昕奇雲端的雲服務展現強勁成長動能。企業服務為主要營收來源，占比50%，整體表現穩健，子公司香港 Senco Masslink 同樣有不錯表現。數位印刷服務營收亦有明顯成長，占比達16%。

面對快速變動的國際局勢，上奇強調，集團已持續調整節奏，並聚焦於昕奇雲服務在海外市場的高效拓展，以及數位印刷服務的成長與貢獻提升。同時，上奇集團亦以香港 Senco Masslink 為核心據點，積極尋求更多成長契機，包括潛在併購與策略合作，穩健推進全球布局，為長期發展奠定基礎。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商; 以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務。

營收 雲端服務

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