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響應主管機關 中探針實施庫藏股4000張

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中探針總經理馮明欽。圖/聯合報系資料照片
中探針總經理馮明欽。圖/聯合報系資料照片

中探針（6217）今（10）日召開董事會，通過實施庫藏股4000張，擬買回價格區間為20元至39.3元，買回日期為4月11日至6月10日。若市價低於買回區間下限，將繼續執行買回股份，以彰顯維護股東權益決心。

中探針表示，為響應主管機關並激勵員工，決議實施庫藏股。公司最新一季財報淨值26.27元，但受到總體經濟影響，目前股價已低於淨值。加上前3月累計營收7.9億元，年增33.9%，顯示基本面正好轉中，此時宣布庫藏股，宣示意味濃厚。

針對美國關稅政策影響，中探針總經理馮明欽解釋，公司目前沒有直接出貨零件至美國境內，此部分無影響。至於主要產品為連接器，占營收約65%，目前尚未接獲各大直接客戶相關訊息。

公司認為，美國對等關稅為全球性影響、亦為整體供應鏈均須面對之變數。中探針將在既有步調之下，努力降低成本，尋求更高之企業韌性。至於產地方面，將與客戶共同討論，配合實際需求，保持營運最高彈性。

公司表示，雖然因遷廠、新產品投資效益問題，導致連續兩年虧損，但今年在原有產品營收及新產品營收皆有陸續的斬獲下，力拼全年度營運雙位數增長的目標，沒有改變。

庫藏股 營收

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