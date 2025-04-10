宜特3月營收月增9.5% 明起實施庫藏股買回5000張

電子產品驗證服務公司宜特（3289）今（0）日公告2025年3月合併營收約3.94億元，月增9.38%，與去年同期相比增長1.30%，刷新歷史第三高營收紀錄，展現持續向上的成長趨勢。

此外，宜特為維護公司信用及股東權益，董事會決議實施庫藏股，將於114年4月11日至114年6月10日間，擬以自有資金自櫃檯市場買回普通股最多5,000,000股，買回總金額上限為台幣6億元，區間價格為每股59元至120元。本次預計買回股份將占已發行股數6.72%，並辦理後續註銷作業，不影響本公司資本及財務穩健。

宜特表示，隨著美國總統川普主張「對等關稅」政策引發全球供應鏈重組壓力，市場對半導體產業潛在衝擊高度關注。然而，儘管該政策可能影響終端產品價格與出貨動能，整體半導體產業面臨更多不確定性，但驗證分析產業本身受影響相對有限。

首先，目前美方公告的最新關稅清單中，半導體相關產品仍列為暫時豁免項目，使核心元件的流通尚未受到實質阻礙。此外，驗證分析服務本身並非以產品銷售為主要營運模式，而是聚焦於協助客戶在研發階段進行可靠度驗證、故障分析與材料分析等。這類服務並未直接涉及跨境貨物流通，故相較於製造與量產端，關稅政策對驗證分析產業的影響不明顯。

宜特進一步指出，即使未來半導體產業在地緣政治與貿易變局下面臨產能調整與資本支出縮減的壓力，為了維持技術競爭力，各大客戶仍將持續投入研發，積極尋找新應用、新市場的出海口。而只要「有研發，就有驗證分析的需求」，驗證分析就會持續扮演關鍵技術支援角色。宜特營運模式與價值鏈定位，估計使其受「對等關稅政策」與「客戶生產量削減」影響不大。