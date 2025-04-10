快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

六角預計買回庫藏股1500張 區間價60~120元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角國際（2732）10日公告，董事會決議啟動庫藏股計畫，預計自4月11日至6月10日止，於集中交易市場買回最多150萬股普通股，總金額上限為13.6億元，買回區間價格訂在每股60元至120元，預計買回股份將用於轉讓予員工，占公司已發行股數約3.22%。

六角表示，本次庫藏股目的為獎勵與留任人才，展現對公司長期經營與股價表現的信心。公告也指出，若股價低於買回區間下限，將持續執行買回計畫。

六角在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前五大市場之首印尼業績已率先回溫，以期既有市場藉由品牌優化提升業績表現。

今年六角並併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，以期創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市。

「Chatime日出茶太」2025年持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；並將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國大陸華東烘培市場，計畫今年上半年於大陸杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，集團營運動能多箭齊發，展望正向。

六角國際 庫藏股

延伸閱讀

天虹實施庫藏股 將買回25萬股「113.5元至260元」

一詮公告實施庫藏股 擬買回2,000張轉讓員工

雙赤字警報

證交所穩盤 鼓勵買庫藏股…同步要求落實資訊揭露

相關新聞

宜特3月營收月增9.5% 明起實施庫藏股買回5000張

電子產品驗證服務公司宜特（3289）今（0）日公告2025年3月合併營收約3.94億元，月增9.38%，與去年同期相比增...

瓦城營收／首季近16億元 創同期新高

瓦城泰統（2729）集團首季農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯...

漢來美食營收／第1季17.35億元創新高 配息高達7.5元

漢來美食（1268）10日公告3月營收，單月營收4.87億元，月增4.50%，年減0.01%；第1季營收17.35億元，...

網路家庭營收／3月29.6億元 年月雙減

網路家庭（8044）公布3月營收29.6億元，月減4.2%，與去年持平或略減0.5%。近期受到股災影響，內需股也因市場擔...

群聯3月營收56.98億元、月增26% 寫一年來新高

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）今 (10)日 公布2025年3月合併營收為56....

集雅社營收／第1季年增近15% 節能補助續添動能

精品家電通路商集雅社（2937）10日公布營運成果，3月合併營收3.5億元，月增1.88%，年增30.26%；累計第1季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。