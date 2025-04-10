六角預計買回庫藏股1500張 區間價60~120元

六角國際（2732）10日公告，董事會決議啟動庫藏股計畫，預計自4月11日至6月10日止，於集中交易市場買回最多150萬股普通股，總金額上限為13.6億元，買回區間價格訂在每股60元至120元，預計買回股份將用於轉讓予員工，占公司已發行股數約3.22%。

六角表示，本次庫藏股目的為獎勵與留任人才，展現對公司長期經營與股價表現的信心。公告也指出，若股價低於買回區間下限，將持續執行買回計畫。

六角在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，並創造品牌的營運最佳化，「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，已陸續在印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等重要市場落地執行，去年前五大市場之首印尼業績已率先回溫，以期既有市場藉由品牌優化提升業績表現。

今年六角並併購台灣第一杯珍奶的創始品牌「翰林茶館」，正式跨入台灣茶食餐廳市場，憑藉六角經營「國際餐飲品牌平台」的優勢，以期創造品牌併購效益極大化，目前「翰林茶館」全台擁有40家門市。

「Chatime日出茶太」2025年持續耕耘國內外市場，以每年新展店雙位數成長為目標，首重提升海外既有市場同店業績表現，且於南美、印度、土耳其、南非等新興市場擴張版圖，同時美國市場在汰弱留強調整店態後現有18家門市，今年計畫再開設超過10家新門市；並將「春上布丁蛋糕」品牌海外輸出版圖起步至中國大陸華東烘培市場，計畫今年上半年於大陸杭州開出首家門市，加上年初併購「翰林茶館」，集團營運動能多箭齊發，展望正向。