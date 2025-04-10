中光電營收／3月30.45億元 月增18.4%、年減4.5%

中光電（5371）10日公布今年3月合併營收30.45億元，月增18.4%，年減4.5%。累計今年第1季合併營收84.74 億元，較去年第4季季減14.3%，比去年同期年減7.1%。展望4月，節能產品整體出貨量將較3月成長；影像產品出貨量估程月減走勢。

中光電表示，受惠於商教及高階產品出貨增加，影像產品3月合併營收9.18 億元，較2月成長28%，出貨量約5.7萬台，月增15%，相較去年同期分別年減25%及31%。累計今年第1季影像產品合併營收24.36億元，較去年同期減少27%；出貨量約16.1萬多台，年減28%。展望4月，受到美國對等關稅不確定因素影響，部分客戶需求趨緩，因此預期影像產品整體出貨量將較3月減少。

節能產品3月受惠於 Monitor LCM量產及NB 機種出貨成長帶動，合併營收約13.31億元，較2月成長17%，相較去年同期則減少10%。3月大尺寸TV/PID營收為1.1億元，月減49%；Monitor產品營收為1.73億元，月增29%；NB機種營收約7.21億元，較2月大幅成36%；Tablet機種營收約1.13億元，月成長76%。3月節能產品整體出貨量約254萬片/台，較2月成長21%，但較去年同期減少8%。累計第1季節能產品合併營收38.99億元，出貨量702萬片/台，分別較去年同期減少7%。展望4月，由於TV產品需求回溫、Monitor LCM機種需求持續增加，預期節能產品整體出貨量將較3月成長。