瓦城營收／首季近16億元 創同期新高

瓦城泰統（2729）集團首季農曆春節行銷策略奏效，成功吸引消費客群回流，加上228連假帶動聚餐需求，旗下品牌餐廳來客量顯著成長，1-3月累計營收近16億元，年增3.90%。

3月營收4.47億元，台中新光三越館內品牌餐廳暫停營業，營收較去年同期小幅下滑0.71%，排除短期受到外部突發事件影響，集團仍展現穩健成長韌性與市場動能。

開拓居家聚餐商機，集團攜手旗下五大品牌—瓦城、非常泰、時時香、1010湘及YABI KITCHEN，於wa 10 APP推出外帶自取服務，集結多款人氣料理，滿足多元場景用餐需求，同步祭出滿額贈優惠活動，提升顧客點購誘因，進一步為集團營收增添助力。

展望第二季，集團迎來清明、母親節及端午等重要節慶檔期，預期將帶動整體業績成長。4月清明連假民眾出遊踴躍，聚餐需求升溫，挹注營收動能；樂子The Diner則瞄準寵物商機，推出行銷優惠以拓展潛在客群。迎戰5月母親節商機，集團攜手瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN及SHANN SHANN小香，推出「母親節限定套餐」並搭配促銷活動吸引消費者。同時，集團提前布局端午商機，預計4月搶先推出精緻粽禮盒，滿足多元送禮需求。集團看好三節檔期帶來的消費動能，有望持續推升第二季營收表現。