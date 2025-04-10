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明安營收／3月15.18億元 年增31.7%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）10日公布3月營收，單月為15.18億元，年增31.7%、月增17.6%；累計今年第1季營收達45.52億元，年增20.3%。

明安表示，美國高爾夫市場在前年歷經庫存調整後，去年下單淡季從第2季至第3季均較前年明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康。各大品牌在去年前三季都有所斬獲下，自第4季起進入鋪貨旺季，並延續到今年首季，挹注營收表現。

以3月來看，單月為營收15.18億元，月增17.6%、年增31.7%；累計今年前三月營收約45.52億元，年增20.3% 。

展望營運前景，該公司進一步指出，年節假期結束開工後，各品牌商追加訂單正陸續接獲中，目前接單能見度已達5月份。

營收 高爾夫

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