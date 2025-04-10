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寶雅營收／首季營收62.96億元 年增7.2%、創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）公告3月營收19.1億元，月減2.7%、年增2.8%，創同期新高；首季營收62.96億元，年增7.2%，創單季歷史新高。寶雅表示，首季業績動能主要來自高單價的醫美保養品及彩妝品。市場看好，隨著彩妝與保養品品項持續升級，以及通路獨賣策略奏效，寶雅在競爭激烈的美妝零售市場中持續鞏固成長動能。

進入春夏換季，寶雅強化新品上市力道，帶動來客數與銷售表現。其中，社群話題高熱度的MISTINE奶咖唇釉正式進駐寶雅通路，主打創新「成模科技」，可快速形成服貼薄膜，打造持久水潤妝效，成功吸引年輕族群目光。另獨家首賣的保養品牌SHIMBI METHOD 審美之選，則主打與日韓皮膚科專家合作開發處方級保養，訴求專業成分與有效濃度，引發市場關注。

法人指出，寶雅透過多元品牌組合與獨賣新品優勢，成功提升產品附加價值與客單價，加上全通路策略推進，預期第2季在母親節等檔期促銷下，有望維繫業績表現。

截至3月底為止，全台共有419間寶雅。寶雅表示，首季已陸續開出不少新店，第2季將持續展店，4月以來已有六家新店開出，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅 營收

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