智通營收／3月2.18億元創新高！年月雙增、軟體需求旺

智通*（8932）10日公布，3月營收為2.18億元，月增47.6%、年增80.9%，創單月歷史新高紀錄，年月雙增表現亮眼，單月營收表現大幅成長，主要受惠於旗下軟體收入較去年同期增加所致，而前3個月合併營收達5.18億元、年增70%，後市發展樂觀。智通*總經理蔡焜煌透露，公司成長動能主要來自軟體科技事業體(GLN)在亞太區及東南亞新客戶數增加以及既有客戶的長約收入貢獻，未來發展可期。

智通*去年軟體銷售及勞務收貢獻營收達新台幣7.8億元，比去年同期的新台幣2.8億元，年增率高達179%。而旗下GLN核心業務涵蓋高度客製化軟體開發與數位化諮詢，提供企業ERP解決方案、電子商務平台、供應鏈管理(SCM)、客戶關係管理(CRM)及數據分析系統等，為企業提供靈活、高效的數位化工具。GLN提供企業數位轉型策略規劃、IT架構優化、數據驅動決策等諮詢服務，確保企業客戶在軟體及IT技術投入獲得最大回報。GLN憑藉技術創新與產業深耕，建立穩定且高成長的營收模式。

據悉，GLN總部位於馬來西亞吉隆坡，在亞太及東南亞區域耕耘有成，已成功進軍亞太及東南亞13個國家，包含印度、 緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南、 馬來西亞、新加坡 、印尼 、香港 、韓國、台灣、菲律賓、紐西蘭等等，目前持續積極拓展業務版圖。智通*表示，透過深度客製化的軟體開發與企業數位化轉型服務，GLN在高附加價值˴ 高利潤市場中建立了強大的客戶基礎，這些長期合作客戶確保了GLN業務穩定性，更為GLN奠定未來持續增長的市場機會。

事實上，GLN不僅在技術層面保持領先，也積極擴展全球市場，計畫透過戰略合作與併購，加速Fintech、AI、雲端安全、供應鏈管理的全球佈局。展望未來，蔡焜煌強調，GLN也將持續深化AI與Fintech佈局，並強化SaaS與PaaS服務，拓展跨境金融、供應鏈管理與智能企業解決方案。憑藉技術創新與市場佈局，GLN站穩數位科技浪潮最前線，致力成為企業數位轉型的關鍵推動者。