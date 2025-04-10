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橙的營收／第1季達1.13億元、年增16％ 續觀察美對等關稅影響

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的電子（4554）10日公布2025年3月合併營收達新台幣3,960萬元，較去年同期成長21.01％。累計2025年1至3月合併營收達新台幣1.13億元，同步較去年同期成長16.05％。

橙的表示，近年歐洲地區透過跳脫傳統單一經銷模式，採取經銷與直營並行的雙軌策略，成功擴大品牌影響力與市場滲透率，帶動歐洲地區AM業務營收成長19.91％，挹注2025年第一季AM業務占比已提升至24.09％，隨著公司在市場業務策略調整上的努力，使歐洲地區售後服務市場布局近年成為橙的營運成長的引擎，並進一步提升整個集團AM業務銷售的占比結構，優化獲利能力。

橙的指出，針對美國政府最新發布的關稅政策影響，截至第一季集團對美國地區營收占比約26.72％；而此次美國宣布新一輪對等關稅課徵範圍及政策後，仍待美國政府進一步的最後定案跟細節公布後才能底定，惟目前整體對美國客戶的訂單、預計出貨並未受到影響，目前也正積極的跟客戶討論影響範圍中，公司目前仍密切關注後續潛在影響及干擾，未來將視實際情況與客戶協商因應策略，以確保整體營運的穩健發展。

營收 關稅

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