程曦資訊營收／前三月2.76億元 創同期新高

數位轉型整合服務業者程曦資訊（6898）10日公告，3月合併營收為9377.7萬元，分別較去年同期及上月成長4.93％、3.37％；合併前3個月營收達新台幣2.76億元，年增2.43％，單月及單季皆創同期新高表現。團隊取得政府共同供應契約認證的企業廠商，長期承接經濟部、營建署等諸多大型部會的民眾服務，目前有七成以上營業額集中在公部門的民眾服務委外業務；受惠公部門、民營企業數位轉型需求強勁，公司年約型客服合約業務規模與客戶產業範圍的穩健拓展。

程曦除了維持現有服務客戶的高續約率，近年亦積極拓展業務範疇。第一季先後接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，與經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中小製造業數位轉型協助案」。公司表示，中華郵政客服合約的取得，不僅是對程曦委外客戶服務專業的肯定，亦代表公司跨足金融業的里程碑，未來將更能助益公司在客服市場的版圖拓展。

為提供更優質的客戶服務，程曦不間斷地提升客戶服務的品質與內容，於內部導入AI技術改善工作流程，提升業務同仁工作效率與服務品質。公司透過各項智能AI應用服務，以客製化的AI技術，快速歸納、整理並優化知識內容生成程序，為客戶提供即時準確的客服應答，有效提升智能客服的信度與效度。程曦亦規劃對外推廣AI轉型的步驟與方法，最快上半年於政府指定平台開設數位課程與銷售數位工具，協助中小企業完成數位轉型。

程曦擁有完整的客服專業訓練內容以及人力，常態性客戶關係管理服務量穩健，年約型客戶續約率亦保持在9成，其中與勞動部勞動力發展署台灣就業通客服中心的服務超過20年以上，近期面臨全球關稅大戰，可能造成國內經濟或者勞動市場上面的一些震盪，公司已準備好配合政府政策，提供有溫度的智能客服服務。

展望2025年，程曦將持續深耕公部門與企業顧客關係管理服務，拓展客戶族群。公司繼續深化對外部及內部AI技術的應用，降低營運成本，同時提高員工效率與服務品質，強化智能客服性能，優化客戶關係服務價值，以因應政府政策及未來產業趨勢，維持公司中長期的營運成長動能。