創控科技營收／3月年增逾110％ 先進製程剛性需求強勁

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技（6909）（以下簡稱＂創控＂），於10日公告3月營收5,473萬元，較去年同期大增110.98％，並為連續第四個月創歷年同期新高；累計1-3月營收1.3億元，年增135.97％，亦為歷年同期新高。半導體先進製程對AMC監測的剛性需求下，創控持續拓展客戶，並推出新產品深化客戶關係，新產品、新客戶的綜效發揮，公司營運規模加速成長。

創控提到，為台灣高階氣體分析儀品牌，持續深化半導體產業佈局，提供現地、即時、連續且高精度的氣體監測、分析資訊，並建構完整AMC（Airborne Molecular Contamination）解決方案，成功滿足全球半導體客戶對先進製程潔淨度的嚴苛要求。

創控提到，產品現已廣泛應用於全球主要半導體廠區的奈米製程監測，尤其在3奈米以下製程節點快速擴產之際，對AMC的監測已成為剛性需求。創控自有氣體分析技術可精準偵測至兆分之一（pptv, parts per trillion by volume）濃度等級，有效支援先進製程中穩定的微污染監測需求，深獲國際半導體領導廠商青睞。

因應產業對半導體微環境監控的高度關注，創控提到，推出新產品FMS 2000，針對晶圓盒（FOUP）內部微環境常見污染物進行即時監測。MiTAP M3氣體分析儀，可監測酸性與鹼性氣體，進一步強化其整體AMC解決方案的深度與廣度。隨著新產品陸續出貨、全球新客戶導入計畫展開，創控自今年以來營收呈現顯著成長，展現強勁動能。

創控表示，全球半導體技術持續演進，製程節點持續微縮，對微環境潔淨度的要求同步提升，原有廠務端監測需求穩健成長，新一代微環境產品則將成為未來布局的關鍵。FMS 2000為創控進軍半導體微環境監控的首項產品，未來也將持續開發對客戶具有價值的方案，全面支援先進製程AMC監控的全方位需求。