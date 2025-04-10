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程曦資訊營收／3月、第1季雙創同期新高 拿下兩大公部門訂單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）10日公告3月合併營收為0.94億元，年增4.93%，第1季合併營收2.76億元，年增2.43％，單月及單季營收皆創同期新高，第1季也拿下兩大公部門訂單。

程曦長期承接經濟部、營建署等大型部會的民眾服務，目前有七成以上營業額集中在公部門的民眾服務委外業務；受惠公部門、民營企業數位轉型需求強勁，公司年約型客服合約業務規模與客戶產業範圍穩健拓展。

程曦除維持現有服務客戶的高續約率，近年也積極拓展業務範疇。第1季先後接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約、經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中小製造業數位轉型協助案」。

程曦於內部導入AI技術改善工作流程，透過各項智能AI應用服務，以客製化的AI技術，快速歸納、整理並優化知識內容生成程序，也對外推廣AI轉型的步驟與方法，最快上半年於政府指定平台開設數位課程與銷售數位工具，協助中小企業完成數位轉型。

展望2025年，程曦將持續深耕公部門與企業顧客關係管理服務，拓展客群，深化對外部及內部AI技術的應用，降低營運成本。

AI 營收

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