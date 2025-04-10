光隆營收／首季年增10% 建案挹注貢獻落在第2季

光隆（8916）10日公告3月營收6.03億元，月增11%，年減11.8%，第1季合併營收16.68億元，年增10.4%。公司表示，在美國公布推遲實施對等關稅，第2季將可維持既有的成長目標。

以事業部來看，光隆表示，以羽絨原料以表現最亮眼，年增高達58%，也是支撐第1季成長的主要動能，主要是受惠羽絨行情走跌，高規格產品銷售比重回升，也拉升銷售平均單價，而成衣與家紡部門，尚處傳統淡季，均為接近持平的表現，而原先預計第1季會有子公司建案的挹注，因使用執照審查時間的推遲，最快於第2季末開始有貢獻。

對於美國公布的新關稅措施，主要攸關的是成衣事業，而光隆直接出口至美國占合併營收比重不到四成，而且成衣今年接單已逾七成且大多已進入生產階段，以最新公布對等關稅推遲實施，第2季出口美國部份交期可如期，甚或配合客戶提早，對於全年業績，有羽絨和家紡兩事業可以平衡，以及前述子公司建案挹注，評估影響有限。

光隆表示，既定的穩定及高配發股利政策，不會受關稅事件影響，今年已決議分配普通股現金股利3.6元也不會改變，以今日收盤價計，殖利率6.8%。