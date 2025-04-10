漢來美食營收／第1季17.35億元創新高 配息高達7.5元

漢來美食（1268）10日公告3月營收，單月營收4.87億元，月增4.50%，年減0.01%；第1季營收17.35億元，季增15.42%、年增3.34%，單季營收創下歷史新高。漢來美食今日並召開董事會，通過發放每股現金股利7.5元，以去年每股盈餘10.06元來看，配發率75%；而以今日收盤價134元計算，現金殖利率5.6％。

漢來美食上櫃以來年年維持配發率90%以上的高股利政策，去年每股盈餘創新高站上雙位數，配息部分主要考量未來3年拓店及改裝布局規劃，為創造長期穩健向上的營運效能，自獲利保留部分現金用於擴充營運動能，為超越目標做好充足的準備。漢來美食將持續以亮眼的營運績效、長期平穩的股價及穩定的投資收益贏得投資人的支持與青睞。

漢來美食3月營收與去年同期相當，主要受惠於3月尚屬春酒高峰，訂席表現亮眼收入挹注，從高雄漢來大飯店宴會廳、巨蛋宴會廳到台北漢大飯店宴會廳，北高三廳3月營收額破1.3億元，占整體營收三分之一。另外，自助餐體系包括漢來海港與島語自助餐廳，同樣也接到大宗訂位，推升業績表現。

此外，除了商務團體客需求大，許多公司行號小型聚餐也帶動其他餐廳品牌，屬於集團中黑馬姿態的中餐品牌「上菜片皮鴨」，還有家庭客聚餐最愛的「漢來上海湯包」，3月也都交出好成績，兩個品牌共8家分店營收逼近4,500萬元，足見漢來美食旗下品牌已逐漸在消費者心目中建立可信賴且優良的口碑，也凸顯消費者聚餐選擇除了吃到飽和大桌菜，經濟實惠且好口味的品牌餐廳也是熱門選項。

展望後市，「漢來上海湯包」將是今年集團首支展店的先鋒部隊，預計將於6月中旬起，分別在「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」及誠品生活台南開設新分店，從目前的5家分店增加到7家，預期將能替集團營收增添可觀柴薪。

另外，近來因為同質競業品牌南下開設旗艦店而引起市場話題的「溜溜酸菜魚」，也因集團早一步反應，將品牌進階轉型率先推出全新主廚私房菜系列，讓消費者除了美味的酸菜魚之外，也能品嚐到其他豐富的主廚手路菜，更凸顯「溜溜」在市場上與其他酸菜魚品牌的差異性，為品牌立於不敗之地及早做好準備。