邁科營收／新顯卡熱銷助力 3月創新高

邁科（6831）公布3月合併營收為新台幣2.27億元，年增30.11%，月增44.70%，創下單月營收歷史新高水準，主因輝達與超微新推出的顯卡晶片功耗與效能都較前代大幅提升，輝達平價款 5070 性能已可媲美上一世代旗艦款 4090 顯卡，刺激換機及換卡潮。加上各大品牌廠NB新機種已經開始鋪貨，亦帶動NB散熱產品需求大增。另外，受惠AI需求不斷擴大，AI伺服器散熱產品線需求也隨之增加，兩大產品線合力推升營收大幅成長。

英特爾3月中來台舉辦超流體論壇，邁科在此次論壇中特別受邀上台進行專題發表，不僅展現其技術優勢，更顯示雙方合作密切。目前全球僅四大CSP，包括亞馬遜、GOOGLE、微軟、META會因採用最高階的AI伺服器，而需使用到液冷散熱，其他電子產品仍然採用氣冷散熱為主，但隨著電子產品不斷推陳出新，散熱需求也將不斷增加；根據研調機構Maximize Market Research研究指出，全球散熱器市場將從2024至2030年的年複合成長率將達7.5％，散熱趨勢向上已非常明確。

隨著AI運算需求持續增長，四大CSP持續進行AI的基礎建設，除了使用輝達GPU伺服器之外，亦開始逐步轉向成本效益更高的自研AI晶片，自行開發ASIC，在四大CSP之外，還有其他企業如特斯拉也相繼投入開發ASIC，除了因為輝達GPU價格較高之外，還有美國禁令限制中國企業取得高階AI晶片，這些因素都使得ASIC越來越受到市場關注，也是驅動自研ASIC市場成長的重要養份。

邁科繼去年12月營收創新高之後，今年3月營收再創下新高，除了受惠新顯卡晶片，帶動NB散熱產品之外，AI伺服器散熱需求也是節節上升，且這兩大產品線的需求仍在持續擴大中。法人表示，邁科目前產能仍然足夠，營收還有再向上空間；在獲利方面，也可望隨電子產品所需的散熱瓦數提高而有所成長。