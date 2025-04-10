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暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

森崴能源營收／3月12.13億元 年增55.3%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

森崴能源（6806）公告3月單月營收12.13億元，較去年同期7.8億元，年增55.32%，累計今年第1季營收達56.94億元，較去年同期23.31億元，大幅成長144.24%，主要是因台電二期離岸風電工程施作認列收入所致。

針對美國總統川普的關稅新政，森崴能源說明，森崴屬於能源生產暨服務的內需產業，在商業模式上並無直接出口銷售至美國，故美國課徵進口關稅之情事，對公司並無影響。

森崴表示，此次關稅政策引發全球股匯市震盪不安，是全面性的，並非僅為本公司獨家之特定事件。且股價下跌有多項因素，包括籌碼及市場信心層面等，惟對於公司的實際淨值並不會改變，投資人無需擔憂。

目前公司營運均在可控範圍內穩定推進，台電二期離岸風電案場工程進度也按計畫執行中，未有專案受到實質影響，且設備之訂單早於先期簽約時已與供應商談好價格，並無影響年度財務目標。未來在新簽供應商合約時，將會評估關稅之影響，在公司利益最大化前提下，與供應商協調對等的條件，以達成雙贏局面。

關稅 離岸風電

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