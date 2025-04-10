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美而快營收／3月2.2億元 今年將再推新品牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快國際（5321）公告3月合併營收2.2億元，較去年同期成長0.5%，與上月持平；第1季合併營收7.5億元，年增率3.3%，為歷史同期次高。

隨著線上網路商店及線下實體店營收占比逐步調整，美而快第1季營收結構已有顯著改變，相較去年同期，因旗下UR Living複合式商場從3間拓展至10間，實體店營收貢獻大幅提升至約三成。

第1季營收相較去年同期成長幅度不大，主要是2024年下半年起，逐步減少毛利率偏低的生活選物FB+1直播業務，並處分2間虧損的網紅品牌所致。

美而快表示，UR Living複合式商場實體店過去半年穩定獲利，電商業務已無虧損品牌的拖累，美而快第1季營收結構明顯優化，第1季獲利表現相較去年同期的虧損將會改善。

UR Living複合式商場業績表現穩健成長，並可穩定挹注獲利，公司預計上半年再增設2間實體店，期能進一步擴大公司整體營收規模，公司今年仍將會持續優化資源配置，以提升整體營運效率。

美而快指出，目前10間UR LIVING複合式商場已達一定經濟規模，為維持線上與線下商場的成長動能，預計今年再推出全新品牌，放大網紅經濟效益，推動電商市場版圖的第二波成長。持續以「服飾X網紅X電商」為核心營運策略，線上與線下雙軌並行，強化線上網路平台與實體店的資源整合，全面推升營收表現。

營收 網紅 電商

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