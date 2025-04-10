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健喬營收／3月4.8億元 月增2.8%、年增14.9%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）10日公布3月合併營收4.8億元，月增2.79%、年增14.85%；累計第1季合併營收14.53億元，較去年同期成長12.92%，始終展現穩健的營運動能。

健喬表示，多年來維持高股利配發，獲利亦同步成長。董事會決議2025年擬配發每股現金股利0.6元與股票股利每股1元，配發金額與2024年相同，未因股本膨脹而調降，顯示公司對營運前景具高度信心。此舉不僅有利於保留現金以投入資本支出，不僅提升市場信心，更強化股東權益。

健喬表示，癌症與腫瘤事業群自去年完成組織架構調整並引進新代理新產品後，今年第1季銷售表現亮眼，業績同比去年增長五成以上，顯示成長動能持續發酵。同時公司繼續擴展業務，去年開始代理海森公司之心血管疾病產品，銷售持續創高，第1季營收較去年同期成長48%，挹注業績超過1億元。

在穩健營運表現帶動下，公司積極推動製造升級自動化，大幅提升生產效率與穩定性，並同步精進學術參與及海外市場拓展等方面，持續推進全年營運目標。

在海外市場方面，健喬於澳門市場銷售順利，第1季營業額年增42%，達成公司目標。除了呼吸道產品年成長21%之外，Suntab（身可補電解質發泡錠）亦於當地上市，拓展保健品藍海版圖，全年整體業績後勢可期。

健喬秉持照護人類健康的初衷，持續發展特色製藥技術平台，透過研發、製造與市場佈局三箭齊發，穩健邁向永續成長之路。

營收 股利

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