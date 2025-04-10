群聯3月營收56.98億元、月增26% 寫一年來新高

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）今 (10)日 公布2025年3月合併營收為56.98億元，月增26%、年減15.9%，為1年來新高；累計第1季合併營收幣138.39億元，為歷史同期第三高。

群聯電子執行長潘健成表示，自3月初的深圳閃存峰會CFMS、美國NVIDIA GTC大會、至3月底的AI EXPO模覽會，幾乎所有人在討論的都是「如何將AI落地普及民主化」、「如何讓百工百業加速導入AI提升競爭力」、「調訓練AI模型」等。

他說，這些討論的根本問題不外乎為「成本」、「資料保密」與「客製化」等三大方向，而這三大問題也是目前邊緣地端AI遲遲無法落地普及民主化的主要因素。

潘健成指出，群聯的獨家專利aiDAPTIV+邊緣AI解決方案，正是為了解決上述三大痛點而誕生。aiDAPTIV+不僅能同時降低導入成本、確保資料隱私安全，並提供高度彈性與在地化的AI模型微調功能，更在AI推論效能上展現突破性成果。根據實測結果，aiDAPTIV+在邊緣地端的推論速度（TTFT; Time To First Token）可提升達14倍，處理 Token 的長度也可增加 8倍，顯著提升 AI 在地端設備的實用性與反應速度，讓更多中小企業能以經濟可行的方式，快速佈建 AI 應用。未來，群聯將持續與上下游生態鏈夥伴與邊緣 AI 應用軟體開發者攜手合作，推動 AI 的在地化部署與民主化應用，讓 AI真正走進全球各行各業的日常。