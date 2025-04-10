由田營收／3月創上櫃同期次高 中美關稅影響不顯著

半導體檢測設備商由田（3455）10日公告2024年3月營收，單月達2.11億，創上櫃以來同期新高，第1季營收3.63億元，年增率高達9.46%，顯見公司半導體產品推進有成，營收助益已初獲成效，法人樂觀預估半導體產品貢獻後續季度將更為明顯，公司維持逐季成長態勢，全年營收可期，且在半導體產品占比大幅提升下，公司營運表現亦將優於預期。

由田公司半導體布局有成，目前2025半導體在手訂單已優於2024全年半導體營收，除RDL黃光製程檢測設備持續斬獲各大OSAT訂單外，並搶先打入取得面板級封裝（FOPLP）檢測設備訂單，另外公司巨觀OM檢測設備亦已獲得重大進展，不僅廣化客戶群名單、另於同客戶集團內亦持續插旗新廠區。公司目前已進入半導體接單高峰期，預計相關設備交機平均約需6-7個月，在多元產品輔以多家客戶放量下，公司全年展望良好。

公司目前半導體雖接單暢旺，但並未直接對美國市場銷售，相關對等關稅政策對營運並無直接影響，主要台系先進封裝市場需求未見降低趨勢，對公司現有訂單與出貨狀況亦未造成衝擊。公司目前出貨主要集中亞洲市場，包含台灣、中國大陸、東南亞等重要客戶，同時公司近年也提前針對風險及成本控管，持續強化本地化製造與即時技術支援能力，相關關鍵零組件皆已提早布局，庫存充足，此次關稅政策對生產製造成本影響有限，公司將持續關注市場及政策動向，即時調整各項做法，目前對於整體全年預估不變。

法人預估2025年公司半導體營收占比可望朝五成靠攏，帶動毛利率表現上揚，且公司不斷廣化檢測站點及強攻高階封裝，半導體相關營收目前展望持續樂觀，另外目前業界普遍預估2025年載板產業可望回溫復甦，由田穩站載板外觀檢測設備第一，加上原已具領先優勢之軟板與面板檢測能力，為業界唯一完成完整布局、可避免單一產業波動造成偏廢之設備商。公司2025年在多方引擎動能齊發下，年營收表現可望呈雙位數增長。整體獲利表現亦有望跳躍成長。