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數字營收／3月突破2億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）10日公告3月合併營收突破2.03億元，較上月及去年同期分別增長24％、6％，創歷史新高表現。房市329檔期帶動591房屋刊登需求，加上小雞上工營收持續成長及多項平台功能優化，推升整體營運表現亮眼，累計今年第1季合併營收5.46億元，年增率4％，也是歷年同期新高紀錄。

數字科技表示，根據591新建案統計六都及新竹縣市，今年「329檔期」推案之總銷金額為8,223億元，創下歷年次高，年增率5％，591房屋推出「329全民購屋節」活動以及「591 AI助手」以智慧房聊、AI影音講房及智能標題三大核心功能，有效提升聯絡效率與刊登體驗，3月合併營收年增率及月增率均雙位數成長。

8891新車根據大數據分析線上使用者的需求發現，有超過六成的用戶於選車時會同時比較3款以上的車款，且安全配備、用車成本、空間舒適度是三大決策關鍵，近日推出「PK比較」功能升級上線，精準滿足需求，提升信任度，進而擴大更多的用戶體驗。

展望後市，數字科技深耕台灣線上資訊服務需求，導入各平台內容服務，目前線上會員人數突破1,600萬人，公司將極積擴展各平台與新業務獲利轉正，持續拓展異業合作與提升使用者體驗，穩健推升市占率，厚植中長期營運動能。

數字科技 營收

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