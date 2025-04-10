集雅社營收／第1季年增近15% 節能補助續添動能

精品家電通路商集雅社（2937）10日公布營運成果，3月合併營收3.5億元，月增1.88%，年增30.26%；累計第1季合併營收為11.72億元，年增14.87%，表現亮眼。公司表示，營收成長主要受惠於消費趨勢轉變及政府節能補助政策帶動。

集雅社指出，觀察近期消費行為，「價格敏感」、「環保永續」、「智慧整合」、「健康節能」與「數位體驗」為五大焦點。尤其政府延長「住宅家電汰舊換新節能補助」至今年底，顯著提升消費者購買節能家電意願，有效刺激市場買氣。為搶搭政策順風車，集雅社自4月11日起針對會員購買四大類家電（電視、冰箱、洗衣機、空調）汰舊換新，推出集利金加碼活動，以刺激銷售。

法人分析，隨著永續經營概念普及，節能家電市場需求預期將穩定成長。政府補助方案不僅直接挹注銷售，更有助於提升消費者對高效能產品的接受度。集雅社深耕百貨通路，並掌握智慧、節能、多功能整合等市場趨勢，可望持續受惠此波換機潮與政策紅利，為後續營運增添動能。

集雅社家電規劃師指出，舊家電耗電量約為節能家電的2.5倍。選購一級能效冰箱、冷氣，每年分別可省下逾千元及近兩千元電費。隨著6月夏季電價將至，民眾換購意願提升，以節省開支。此外，具備智慧聯網、自動調節以節省能耗的產品，也日益受到消費者青睞。

經濟部數據顯示，節能補助自去年推行以來成效卓著，已促成逾322萬台家電汰換。現行補助方案下，民眾汰換一級能效冷氣、冰箱，每台最高可獲政府補助及貨物稅退稅共計5,000元，預期將持續支撐家電市場需求，有利於相關通路商業績表現。