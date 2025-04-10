均豪董事會決議 發行限制員工權利新股

均豪（5443）董事會10日決議，將發行100萬股限制員工權利新股。凡自給與日起算滿一年仍在公司任職者，既得100%股份。

均豪表示，為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。董事會決議發行100萬股限制員工權利新股案。

並依發行不超過普通股1,00萬股的限制員工權利新股，暫以民國114年4月1日（董事會召集通知日前一日交易日）公司普通股股票收盤價每股新台幣76.8元，依所訂既得期間一年可能費用化總金額為新台幣7,680萬元。以均豪民國114年4月1日已發行股數1億6,513萬6,144股計算，暫估費用化後每股盈餘可能減少為新台幣0.4651元。

至於發行限制員工權利新股對其他對股東權益影響，均豪表示，公司未來幾年度營運預計將持續呈成長趨勢，故整體評估，對公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。