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大中華區客戶拉貨強勁 家登3月營收改寫單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/家登提供
家登董事長邱銘乾。圖/家登提供

國內關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密，今日公布3月集團合併營收約為8.6億元，呈現月增和年增均倍數成長，並改寫單月新高紀錄；第1季合併營收約17.1億元，年增21%。

家登表示，面對國際局勢動盪，家登仍在產能及營收雙雙開出好成績，尤其是大中華客戶強勢恢復拉貨，家登早已備妥產能，持續滿足客戶需求，推升3月營收創高也提升第1季營運表現。

家登表示，中美貿易戰持續發酵，家登晶圓載具成為中國新廠選擇的廠商，在舊廠同步取代美、日競爭對手市占，成為集團第1季營收成長主要動能，預期家登提早在大中華地區布局，本季在晶圓載具及光罩載具需求量持續增加，將為集團帶來營收貢獻。

家登也因應在歐美大客戶持續擴廠，與客戶協同合作開發完整CoWoS先進封裝系列載具，挾領先及市場訂價優勢，將成為另一股家登強勁的成長動能，再加上與德鑫、德鑫貳合作夥伴結合各自專長，以整合取代競爭共同服務大客戶。

家登表示，美國關稅戰導致全球經濟劇烈震盪，家登全球化的布局發揮關鍵穩定作用。家登過去營收聚焦單一客戶的現象已大幅改善，台灣、大中華地區營收獲利並駕齊驅，美、日、韓的訂單也明顯成長，整體表現不受單一區域風險影響，同時在大中華地區訂單及市占不斷成長，有效分散單一區域或單一客戶造成的營運風險。

家登 晶圓 營收

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