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全家餐飲營收／3月2.12億元創同期新高 首季年增14.76％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家餐飲董事長吳勝福。圖/業者提供
全家餐飲董事長吳勝福。圖/業者提供

全家餐飲（7708）10日公告3月合併營收2.12億元，年增12.53％。首季營收6.46億元，較去年同期成長14.76％。全家餐飲表示，綜觀3月營運表現，主要受惠於既存店單店營收成長，各品牌掌握時令和節日商機，積極推出超值優惠套餐和新餐點搶市，推升3月合併營收創歷史同期新高。

全家餐飲表示，3月主要來自於既存店穩健經營，行銷活動部分，因應春天氛圍，大戶屋和哈根達斯強強聯手限期推出雙人套餐優惠組合，bb.q CHICKEN針對3月女王節推出調味雞翅全品項半價活動，創造話題，IKIGAI燒肉全店擴大推出的全新燒肉套餐受到好評、有效挹注營收。

展望4月營運，面對市場環境波動，「全家餐飲」持續聚焦「日常個人食」餐飲組合經營定位，提供優質的餐點和服務，旗下各大品牌把握兒童節、清明連假商機，也將預備搶攻母親節旺季，推出特色行銷活動，皆可望驅動營收成長動能。

全家 營收 餐飲

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