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開展營收／3月1.57億元、年增7.68% 新品牌泰勒肉鋪助力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

開展（7789）10日公布3月自結合併營收為1.57億，較去年同期增加7.68%。首季合併營收5.11億，年增5.44%。展望第2季，開展表示，母親節、畢業季謝師宴等聚餐商機湧現，營收續揚可期。

開展表示，今年3月雖無連續假日，但集團生力軍泰勒肉鋪加入起到關鍵作用，整體表現穩定，香港營收則持續成長，較去年同期成長19.37%，對集團助益頗豐。

第2季開局即面臨關稅衝擊，開展餐飲集團認為，關稅政策除了勢必影響營運，對於消費者來說，也將造成一定的心理壓力。身為餐飲業者將盡力避免價格波動，提供完善的服務與堅守產品品質。

展店方面，開展表示，TGI FRIDAYS台中英才餐廳將於4月20日閉幕，崇德餐廳旋即接棒在5月5日展開試營運。此外，TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse母親節套餐將於4月15日開賣，把握節慶大檔，期盼營收再創高點。

母親節 消費 營收 餐飲業

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