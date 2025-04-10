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這檔生技股配息7元 今除息搭上反彈行情 早盤秒填息

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

軒郁國際（6703）10日進行除權息交易，去年下半年每股配息7元，除息參考價130元，受到股市強彈帶動，開盤股價秒填息，盤中一度來到141.5元，漲幅近9%。軒郁去年下半年另有配發股票股利1元，除權日尚未公告。

軒郁去年營收達35.84億元，年增20.5%，稅後純益3億元，年減25.5%，EPS為10.16元，軒郁去年旗下保健品牌m2美度、美妝品牌未來美表現亮麗，均有雙位數增長，帶動營收表現。但去年第3季受國人出國潮影響，對國內美妝保養、保健品的採購減少，軒郁為鞏固市占、維持品牌聲量，加大促銷力道，但也造成毛利率下滑，影響去年獲利表現。

展望2025年，軒郁認為，全球保健食品市場持續成長，根據相關研究報告，全球健康與保健市場規模預計將於2030年達到5.45兆美元，年複合成長率（CAGR）預計維持約在6%左右。市場對於免疫力提升、抗衰老、美容健康等高機能保健產品需求持續攀升，推動產業穩健發展。

軒郁也因應市場趨勢，將深化產業鏈整合，透過策略性投資上游生技原料企業，共同打造獨家專利成分與技術壁壘，提升產品競爭力。公司與遠東生技、綠茵生技等策略夥伴深度合作，研發出高機能保健與美容產品，相關新品將於今年第2季陸續上市，預期帶動新一波成長動能。

營收 生技 除息

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