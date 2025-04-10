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富邦證券輔導專業動物藥廠永鴻國際生技 4月11日起受理競價拍賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的永鴻國際生技（6936）公司，將於4月11日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股新台幣24.15元，自4月11日起開始競價拍賣至4月15日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於4月16日開始公開申購。

永鴻生技為全台灣第一大動物藥廠，產銷化學藥物與飼料添加劑等動物產品用藥，開發治療與預防保健的動物用產品。永鴻生技2024年營收為新台幣12.94億元，每股稅後盈餘為2.06元，較2023年度之營收及獲利分別成長7.17%及49.28%，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，永鴻生技積極為農畜產業建構綠色養殖環境，持續提升研發量能、發展多元化產品；同時具備中國大陸、東南亞、中南美等地外銷許可證，銷售通路綿密。未來，永鴻國際將持續深化核心能力，提升產品競爭力及品牌影響力，鞏固台灣並積極布局亞洲、歐洲等海外市場，朝向國際動保市場領導品牌的目標邁進。

新台幣 生技

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